Game of Thrones Kingsroad: disponibile da oggi

Netmarble Neo ha da poco annunciato che da oggi è disponibile Game of Thrones: Kingsroad su PC, Android e iOS. Per celebrare l’annuncio la compagnia ha anche pubblicato un trailer, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa due minuti, mostra una rapida sequenza di scene d’intermezzo. Graficamente parlando, il gioco si difende discretamente bene, grazie ad un motore grafico capace di portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Di seguito trovate i requisiti della versione PC di Game of Thrones Kingsroad.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8350

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 5500

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2070 8GB o AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 60 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

