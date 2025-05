Albion Online: annunciata la data d’uscita del prossimo update

Sandbox Interactive ha da poco annunciato la data d’uscita del prossimo update di Albion Online, fissata per il prossimo 30 giugno 2025 su PC.

Questo aggiornamento contiene un’importante revisione dell’esperienza dei nuovi giocatori, rendendo il gioco più accessibile che mai, oltre a una funzionalità PvP completamente nuova.

Articoli Consigliati Escape From Duckov: annunciata la data d’uscita della demo Rayman: in arrivo un nuovo capitolo della serie?

Si tratta di un nuovissimo tipo di dungeon: un campo di battaglia frenetico e ad alto rischio per gruppi di due o tre giocatori, che si affrontano contro mostri e altri giocatori in un ambiente che si restringe pieno di obiettivi tattici, con nuove e uniche ricompense da guadagnare.

L’altro aspetto principale dell’aggiornamento riguarda il modo in cui Albion Online si presenta ai nuovi giocatori. Uno dei cambiamenti principali è l’integrazione dell’esperienza post-tutorial nell’esistente Diario di Albion, che ora fornisce una guida molto più chiara e strutturata alle prime fasi del gioco.

Inoltre, la IU è stata migliorata, con ulteriori funzioni interattive di tutorial, oltre a una serie di modifiche al flusso nella fase iniziale di gioco per riflettere meglio l’esperienza di Albion Online, soprattutto per quanto riguarda la creazione, la Tavola del Destino e l’uso degli edifici. Inoltre, Profondità Abissali apporterà miglioramenti alla IU, come un Tracciatore HUD semplificato e funzioni di tutorial interattive, e molti altri cambiamenti alla qualità della vita. Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.