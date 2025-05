Escape From Duckov: annunciata la data d’uscita della demo

Team Soda ha da poco annunciato che dal 29 maggio 2025, sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store, una nuova demo dell’extraction-shooter PvE Escape From Duckov. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo, si concentra principalmente su alcune sequenze di gameplay che alternano semplice esplorazione a sezioni di combattimento. La software house ha anche annunciato che il gioco completo sarà disponibile su PC e Mac, nel tardo 2025. Di seguito trovate i requisiti della versione PC di Escape From Duckov.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: intel Core i7-9700

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Versione 11

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: intel Core i7-9700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 2060

DirectX: Versione 11

Memoria: 16 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.