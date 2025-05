Rayman: in arrivo un nuovo capitolo della serie?

Stando ad alcuni annunci di lavoro pubblicati nientemeno che da Ubisoft Milan, sembra che sia in sviluppo un nuovo progetto tripla A, dedicato al franchise di Rayman. Nell’annuncio viene riportato che la software house è alla ricerca di un Senior Game Designer e di un 3D Gameplay Animator per un titolo di fascia alta dedicato a questa celebre IP del colosso francese. Già l’anno scorso Michel Ancel (il papà delle serie NdR) aveva lanciato qualche indizio sul fatto, che lo studio milanese fosse al lavoro sul remake del primo capitolo del franchise Rayman. Tuttavia da allora di questo fantomatico remake, non si è più saputo nulla, perciò è molto più probabile che sia in sviluppo effettivamente un nuovo gioco, dato che Rayman Legends è uscito nel lontano 2013 (ed è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One NdR). Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Per ora né Ubisoft, né la software house milanese hanno commentato tali indiscrezioni, pertanto le informazioni riportate sin qui, vanno prese con la massima cautela. Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.