Studio Imugi e 2P Games hanno pubblicato il trailer di lancio per Bonaparte A Mechanized Revolution, finalmente disponibile su PC tramite Steam. Il titolo permette ai giocatori di rivivere la storia della Francia, risorgendo dalle ceneri di una monarchia al collasso. Date un’occhiata al trailer in fondo alla news. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

1789, Parigi. Prendete il posto di Napoleone in una storia alternativa nei panni di Céline o César Bonaparte in questo gioco di strategia a turni basato sull’ideologia. Difendete, riformate o opponetevi alla monarchia e scrivete la vostra storia alternativa combinando astute abilità politiche e tattiche militari.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

GUIDA O AVVERSA LA RIVOLUZIONE CHE HA CAMBIATO IL MONDO OCCIDENTALE

Gioca nei panni di un Bonaparte alternativo e riscrivi la storia lottando per i tuoi ideali. Scegli se difendere il re, riformare la monarchia o abbracciare la rivoluzione.

PADRONEGGIA BATTAGLIE TATTICHE MECCANIZZATE

Recluta soldati, costruisci potenti Colossi, migliora i tuoi eserciti e affronta gli avversari sul campo di battaglia in intensi combattimenti a turni. Sconfiggi il nemico sul campo di battaglia e sfrutta i suoi punti deboli per prevalere contro ogni previsione.

MANIPOLA UN COMPLESSO SISTEMA POLITICO

Forma alleanze, combatti o rovescia celebri personaggi storici e fazioni fatti rivivere in una simulazione politica. La potenza militare da sola non può assicurare la vittoria, e la tua capacità di destreggiarti nel complesso panorama politico sarà uno strumento essenziale per rimodellare la Francia a immagine dei tuoi ideali.

Bonaparte A Mechanized Revolution è disponibile PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.