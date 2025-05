Deliver At All Costs è finalmente disponibile

Lo sviluppatore svedese Far Out Games insieme a Konami hanno pubblicato il trailer di lancio per Deliver At All Costs, titolo finalmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Date un’occhiata al trailer in fondo alla news.

I giocatori possono entrare in azione, vestendo i panni di Winston Green, sfortunato corriere che dovrà fare i conti con intrighi, distruzione e follia in un caotico mondo ispirato agli anni ’50. Che si tratti di schiantarsi contro recinzioni, di schivare abitanti infuriati o di svelare un oscuro mistero, ogni consegna sarà un vero e proprio caos.

Di seguito una panoramica di Deliver At All Costs:

Scatenate caos e distruzione tra le strade della città

Attraversate la città creando scompiglio in ambienti altamente distruttibili a bordo di un’ampia varietà di veicoli. Affrontate missioni bizzarre, ognuna con stili e meccaniche uniche. Dalla consegna di un gigantesco e agitato Marlin allo smaltimento di una bomba atomica pronta a esplodere, aspettatevi sempre l’inaspettato.

Viaggiate attraverso un mondo dinamico

Esplorate, a piedi o a bordo del vostro veicolo, un mondo dal design intricato con grandi ambienti semi-aperti. Fate attenzione a non turbare i cittadini, che reagiranno alle vostre azioni in maniera del tutto imprevedibile.

Arrivate per il caos, restate per la storia

Tra caos e distruzione, vivrete una storia di misteri e intrighi divisa in tre atti, con un cast di personaggi unici e memorabili. Accompagnate Winston in un viaggio che lo avvicinerà sempre più agli abissi della follia.

Deliver At All Costs è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.