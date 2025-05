GeForce Now: sconto a tempo limitato del 40% per l’abbonamento Performance

40% di sconto sull’abbonamento semestrale GeForce NOW Performance.

Il GFN Thursday di questa settimana si apre con una promozione imperdibile: per un periodo limitato, puoi risparmiare il 40% sull’abbonamento Performance da sei mesi. Sei mesi di gaming con tecnologia RTX, perfetti per tutta la stagione.

A questa offerta si affianca l’arrivo di 11 nuovi titoli sul cloud. Potrai giocare in streaming fino a 1440p con supporto a DLSS e RTX nei giochi compatibili, per un’esperienza di gioco potenziata grazie all’abbonamento Performance.

Tra le novità, Onimusha 2: Samurai’s Destiny di Capcom ti porta in un Giappone medievale oscuro, dove affronterai demoni in una missione di vendetta. Game of Thrones: Kingsroad, invece, ti immerge in un’avventura RPG ambientata nei territori di Westeros, tra personaggi iconici e decisioni che plasmano il tuo destino.

Inoltre, festeggia il Warhammer Skulls Festival con una collezione di titoli Warhammer disponibili su GeForce NOW, accompagnati da sconti esclusivi per un periodo limitato.

Ecco la lista degli 11 giochi della settimana:

9 Kings (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)

(Nuovo rilascio su Steam, 23/05) RoadCraft (Nuovo rilascio su Steam, 20/05)

(Nuovo rilascio su Steam, 20/05) S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat – Enhanced Edition (Nuovo rilascio su Steam , 20/05)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – Enhanced Edition (Nuovo rilascio su Steam, 20/05)

(Nuovo rilascio su Steam, 20/05) S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl – Enhanced Edition (Nuovo rilascio su Steam , 20/05)

Game of Thrones: Kingsroad (Nuovo rilascio su Steam , 21/05)

Monster Train 2 (Nuovo rilascio su Steam, 21/05)

(Nuovo rilascio su Steam, 21/05) Blades of Fire (Nuovo rilascio su Epic Games Store , 22/05)

Splitgate 2 Open Beta (Nuovo rilascio su Steam, 22/05)

Open Beta (Nuovo rilascio su Steam, 22/05) Survive the Fall (Nuovo rilascio su Steam, 22/05)

(Nuovo rilascio su Steam, 22/05) Onimusha 2: Samurai’s Destiny (Nuovo rilascio su Steam, 23/05)