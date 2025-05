Blades of Fire: l’action-adventure epic-fantasy è disponibile da oggi

Il publisher di videogiochi 505 Games e lo studio di sviluppo MercurySteam annunciano il lancio del fantasy d’azione e avventura Blades of Fire, disponibile da oggi su EPIC Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nei panni di Aran de Lira, primogenito dei Protettori del Re, dovrai affrontare le forze della malvagia Regina Nerea, che possiede il potere di trasformare l’acciaio in pietra, rendendo vana ogni forma di resistenza alla sua tirannia. Grazie a un innovativo sistema di combattimento e gestione delle armi, solo tu potrai forgiare e padroneggiare un’infinità di armi diverse per porre fine al suo regno.

“Blades of Fire rappresenta il culmine di anni di passione, innovazione e narrazione da parte dell’incredibile team di MercurySteam”, ha dichiarato Neil Ralley, Presidente di 505 Games. “Non vediamo l’ora che i giocatori si immergano in questa avventura e forgino la propria leggenda.”

Blades of Fire è disponibile ora su Epic Games Store, Xbox e PlayStation al prezzo di €59,99. L’artbook digitale e la colonna sonora (composta da 20 brani firmati dal pluripremiato Óscar Araujo) sono acquistabili sull’EPIC Games Store al prezzo di €4,99.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

LA FORGIA: Trova le Pergamene della Forgia, sviluppa le tue abilità di fabbro e crea l’arma che meglio si adatta al tuo stile di combattimento. La famiglia di armi scelta e i materiali utilizzati per forgiarla influenzeranno caratteristiche come peso, lunghezza, durabilità, capacità di penetrazione e qualità del filo.

SCEGLI LA TUA ARMA: Scegli tra sette diverse famiglie di armi e oltre 30 Pergamene della Forgia uniche, che permettono combinazioni praticamente infinite. La scelta dell’arma sarà cruciale per affrontare i tuoi nemici!

COMBATTIMENTO TATTICO: Un sistema di combattimento unico e impegnativo che ti permette di colpire parti specifiche del corpo del nemico. Colpisci di taglio, di punta o con armi contundenti a seconda della situazione e dell’equipaggiamento dell’avversario. Solo l’arma giusta ti consentirà di superare le difese e le armature nemiche.

NON SEI SOLO: Adso è il compagno di Aran, un curioso studioso trascinato dal destino nel viaggio dell’eroe. Non è un guerriero, ma la sua mente brillante e le sue antiche conoscenze si riveleranno preziose. Osserva, impara e documenta il cammino, offrendo intuizioni che possono cambiare le sorti della battaglia. Soprattutto, parla l’antica lingua dei fabbri divini – una chiave fondamentale per svelare i misteri che attendono.

RESTARE VIGILI: Oltre 50 tipi di nemici, tra cui le guardie della Regina, creature, non morti e molto altro. Ogni nemico ha il proprio stile di attacco, armi e configurazione dell’armatura.

UN MONDO PIENO DI MISTERI: Aran e Adso intraprendono una missione incerta. L’obiettivo è chiaro, ma il percorso è costellato di pericoli, enigmi e scenari epici come castelli imponenti, palazzi-labirinto e molto altro. Saprai solo ciò che sanno i protagonisti: dovrai fare affidamento sulla tua intuizione e sul tuo coraggio per colmare il resto.

AMD FIDELITY: Blades of Fire supporta la tecnologia AMD Fidelity Super Resolution e Frame Generation, che consente di vivere un’esperienza con framerate altissimi senza rinunciare alla qualità visiva. Compatibile con tutte le GPU, attivala nelle opzioni insieme alla Generazione dei Frame e scopri di persona l’incremento di FPS!