Bioshock: sono in arrivo novità sul franchise?

Secondo un report comparso in rete di recente su MP1st, il publisher 2K si starebbe preparando a nuovi annunci inerenti il leggendario franchise di Bioshock. Tuttavia non è chiaro, se l’annuncio riguarderà il tanto chiacchierato Bioshock 4, o il film live-action in lavorazione presso gli uffici di Netflix. Alcune indiscrezioni non confermate, ufficialmente, parlano anche di un possibile remake o remastered del primo capitolo, per piattaforme di attuale generazione. Attualmente il publisher non ha commentato in alcun modo queste informazioni, pertanto quanto scritto sin qui, va preso con la massima cautela. Nel frattempo ricordiamo che il creatore della serie Ken Levine, è a lavoro sulla sua nuova proprietà intellettuale, nota col nome di Judas. Bioshock remastered è disponibile su PC (via Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Di seguito trovate i requisiti della versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: 2GB AMD Radeon HD 7770 / 2GB NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: 3GHz Quad-Core

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo, come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

