Resident Evil 9: spuntano nuovi rumors sul gioco

Stando a quanto riportato dal noto insider Dusk Golem sul proprio account X ufficiale, inizialmente Resident Evil 9 fu pensato per essere un gioco open world multiplayer, con protagonisti Jill Valentine e Leon S.Kennedy. Tuttavia nel 2021, lo sviluppo del gioco stando all’insider, avrebbe subito un profondo reboot tornando su un impostazione più in linea con i vecchi capitoli della saga. Dusk Golem, ha poi proseguito svelando che Resident Evil Revelations 3, titolo che avrebbe dovuto avere come protagonista Rebecca Chambers, sarebbe stato ufficialmente cancellato nel 2022. Attualmente Capcom, non ha commentato in alcun modo le informazioni riportate sin qui in merito a Resident Evil 9, pertanto vanno prese con la massima cautela. Ricordiamo infine che Resident Evil 8 Village è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (via Steam). Di seguito trovate i requisiti richiesti:

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 12

