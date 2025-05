Lies of P: in arrivo un nuovo update

Nel corso di una recente intervista il game director di Lies Of P, Jiwon Choi ha annunciato che un nuovo update per il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate in contemporanea col lancio dell’espansione Overture. Di seguito le sue dichiarazioni in proposito: “Col prossimo aggiornamento, abbiamo deciso di introdurre due nuovi livelli di difficoltà, volevamo che fosse in grado di giocarlo un pubblico più vasto”. Lies of P è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Di seguito trovate le specifiche richieste da quest’ultima versione:

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i3-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 960 4GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i3-6300

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6500 XT 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

