Warhammer 40000 Space Marine: data per la Master Crafted Edition

SEGA annuncia la data per la Master Crafted Edition di Warhammer 40000 Space Marine, l’edizione definitiva della battaglia del Capitano Titus e degli Ultramarines contro le orde di Orki. L’edizione sarà disponibile dal 10 giugno su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. Date un’occhiata al trailer di annuncio in fondo alla news.

Aggiornata per una nuova generazione da SneakyBox con una risoluzione di 4K, controlli modernizzati, una revisione dell’interfaccia, modelli dei personaggi migliorati e audio rimasterizzato, la Master Crafted Edition di Warhammer 40000 Space Marine porta la lotta, il sangue e la gloria più vicino, più forte e con un impatto maggiore che mai.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Indossa l’armatura di un implacabile Space Marine e usa una combinazione di armi letali per schiacciare i travolgenti Orki. Immergiti in un mondo intenso e brutalmente violento, basato sul più ricco universo fantascientifico mai creato.

In Warhammer 40,000: Space Marine vesti i panni del Capitano Titus, uno Space Marine degli Ultramarine e un veterano esperto di innumerevoli battaglie. Un’orda di milioni di Orki ha invaso un Mondo Forgia Imperiale, una delle immense fabbriche planetarie dove vengono costruiti i macchinari da guerra per la lotta senza fine dell’umanità per la sopravvivenza. Perdere il pianeta è fuori questione, ma una minaccia più oscura e malvagia si nasconde nelle ombre di questo mondo. Con l’avvicinarsi di una Flotta di Liberazione Imperiale, gli Ultramarine vengono inviati a tenere sotto controllo le posizioni chiave fino all’arrivo dei rinforzi. Il Capitano Titus e una squadra di Ultramarine veterani usano Requiem e spade a catena per affrontare i nemici dell’umanità.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.