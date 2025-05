Divinity: Larian Studios a lavoro su un nuovo capitolo della serie?

Stando a quanto trapelato dall’account X ufficiale della software house, sembra che Larian Studios sia a lavoro sul terzo capitolo della serie Divinity. A far pensare una cosa del genere, ci ha pensato l’username del profilo che per pochi istanti è cambiato in “@divinity” salvo poi tornare alla nomenclatura precedente ossia “@larianstudios”. Attualmente la compagnia non ha commentato in alcun modo, quanto successo sul proprio profilo social, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali per saperne di più sul prossimo progetto, di questo talentuoso team di sviluppatori. Nel frattempo vi ricordiamo che Divinity Original Sin II è disponibile su PC, mentre Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5. Di seguito i requisiti della versione PC:

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.