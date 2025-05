Racing Around the World: SEGA svela il nuovo Sonic the Hedgehog Fan Celebration

Il Sonic Team ha svelato la sua nuova campagna, Racing Around the World, che quest’anno è dedicata ai tratti distintivi di Sonic: velocità e grinta. Racing Around the World accompagna l’uscita di Sonic Racing: CrossWorlds e unirà la community di Sonic grazie alle corse, spingendo i fan a sfruttare tutto il loro potenziale e ad andare oltre i propri limiti. Si tratta del seguito della campagna dell’anno scorso, Senza paura: l’anno di Shadow, che ha reso onore all’iconico Shadow the Hedgehog e al suo importante ruolo nei vari capitoli del franchise, incluso SONIC X SHADOW GENERATIONS, e nel terzo film di Sonic.

Per dare il via alla campagna, SEGA ha collaborato con Red Bull e con il suo stunt driver di fama mondiale Brandon Semenuk, vincitore di tre titoli nazionali dell’American Rally Association nonché la prima persona in assoluto ad aver ottenuto cinque vittorie nella Rampage, oltre a numerosi altri successi. Insieme hanno realizzato il film di corse acrobatiche definitivo, dedicato proprio ai fan, in occasione di Racing Around the World. Come previsto dalla collaborazione, il trailer introduce un nuovo capitolo della pluripremiata serie di film sulle corse acrobatiche di Red Bull, con divertenti easter egg di Sonic Racing: CrossWorlds nascosti qua e là nel video.

Articoli Consigliati SYNDUALITY Echo of Ada: disponibile la stagione 2 Divinity: Larian Studios a lavoro su un nuovo capitolo della serie?

“Prima di salire a bordo di una vera auto da corsa, giocavo a Sonic the Hedgehog, ai giochi di corse… insomma, a tutto ciò che riguardava la velocità. E così mi sono avvicinato alle corse. Tutto è cominciato con un controller e dei pixel, ma la mia ossessione per l’alta velocità era autentica sin dall’inizio”, ha dichiarato Brandon Semenuk. “Lavorare con SEGA a questo progetto è stato come un cerchio che si chiude: abbiamo portato la corsa nelle mani di tutti, proprio come è successo a me.”

“Racing Around the World incarna tutto ciò che i fan di Sonic apprezzano, dalla sua velocità supersonica, al suo coraggio e alla sua capacità di spingere tutti a superare i propri limiti”, afferma Marcella Churchill, vicepresidente del marketing di SEGA/ATLUS. “La nostra collaborazione con Red Bull offre un emozionante film di corse acrobatiche che dà vita a elementi chiave dell’universo di Sonic. Ci auguriamo che questo film riunisca i fan e permetta loro di provare l’emozione dell’universo di Sonic Racing come mai prima d’ora.”

Come parte della campagna Racing Around the World, i fan possono anche aspettarsi nuove partnership con marchi ispirati alle corse, eventi di gioco mobile, merchandising e molto altro ancora. Dai un’occhiata al sito ufficiale di Racing Around the World per ricevere aggiornamenti, notizie e info sui media relativi al programma di quest’anno.