Onimusha 2 Samurai’s Destiny: pubblicato il trailer di lancio

Capcom ha da poco pubblicato il trailer di lancio della remastered di Onimusha 2 Samurai’s Destiny, titolo disponibile da oggi su PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. A seguire trovate le specifiche della versione PC (via Steam) di Onimusha 2 Samurai’s Destiny. Graficamente parlando, il lavoro fatto su questa remastered è di buon livello, anche se visti gli anni che la serie si porta ormai sulle spalle, forse avrebbe avuto più senso farne un remake.

Requisiti minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit, Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core Core i3 8350k o AMD Ryzen3 3200G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (VRAM4GB) o AMD Radeon RX560 (VRAM4GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Tainted Grail The Fall of Avalon: disponibile il trailer di lancio Anno 117 Pax Romana: nuovi dettagli e gameplay trailer

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit, Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core Core i3 8350k o AMD Ryzen3 3200G

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM6GB) o AMD Radeon RX570 (VRAM4GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.