Tainted Grail The Fall of Avalon: disponibile il trailer di lancio

Awaken Realms ha da poco pubblicato il trailer di lancio per Tainted Grail The Fall of Avalon, titolo disponibile da oggi, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (via Steam). Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa due minuti e mezzo, si concentra principalmente sul gameplay, mostrando sequenze esplorative ad altre di combattimento all’arma bianca. Graficamente parlando, il titolo si difende abbastanza bene grazie, soprattutto ad un engine capace di portare su schermo una discreta quantità di dettagli. Di seguito trovate le specifiche tecniche della versione PC di Tainted Grail The Fall of Avalon.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Processore: i5 8th gen o AMD equivalente

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060 6GB o AMD equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 31 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-bit

Processore: i7 13th gen

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: RTX 2070 Super

DirectX: Versione 11

Memoria: 31 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.