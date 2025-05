Elden Ring Nightreign: si mostra in un nuovo trailer

Bandai Namco e FromSoftware hanno da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Elden Ring Nightreign, titolo in uscita il prossimo 30 maggio 2025, su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (via Steam). Come di consueto trovate il video diffuso alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa cinquanta secondi si concentra principalmente sul gameplay, mostrato la classe dell’executor in azione. Stando ad alcuni rumors, ancora mai confermati, sembra che la software house sia a lavoro su alcuni progetti non ancora annunciati. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC di Elden Ring Nightreing.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-10600 / AMD RYZEN 5 5500

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Divinity: Larian Studios smentisce i rumors sul terzo capitolo Dragon Ball Xenoverse 2: annunciata data per il DLC Daima Pack

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit / Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5-11500 / AMD RYZEN 5 5600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX Vega-56 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.