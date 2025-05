Divinity: Larian Studios smentisce i rumors sul terzo capitolo

Tramite un post sul proprio account X ufficiale Il director of publishing di Larian Studios, Michael Douse ha smentito i recenti rumors, circolati in rete riguardo al fatto che Larian Studios stesse lavorando ad un terzo capitolo del franchise di Divinity. Di seguito trovate le sue parole a riguardo: “Mi piacerebbe molto, potervi dire che dietro al malfunzionamento del nostro profilo X dei giorni scorsi, vi sia qualcosa di più emozionante, ma non è così“. Douse ha poi proseguito dicendo:” Stiamo lavorando su numerosi progetti, pertanto da parte nostra non aspettatevi annunci in tempi brevi”. L’unica altra cosa certa è che un futuro Baldur’s Gate 4, non sarà sviluppato dalla software house, che ha già più volte dichiarato di aver terminato la sua esperienza con il franchise di Dungeons And Dragons. Vi ricordiamo infine che Divinity Original Sin II è disponibile su PC e PS4, Xbox One, mentre Baldur’s Gate 3 è disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Di seguito i requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / RX 480

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700K / AMD r5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.