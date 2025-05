Zenless Zone Zero: annunciata data per la versione 2.0

Hoyoverse ha annunciato la data della versione 2.0 di Zenless Zone Zero, intitolata “Where Clouds Embrace the Dawn”. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile dal 6 giugno 2025 su PC, Xbox Series X/S, iOS, Android e PlayStation 5. La versione 2.0 celebra il primo anniversario del gioco. Nella versione 2.0, i giocatori intraprenderanno un viaggio inedito ed entusiasmante nella penisola di Waifei insieme a Yixuan di Yunkui Summit. A Failume Heights, la città principale della nuova regione, i giocatori potranno gestire le operazioni del Tempio di Suibian, stringere alleanze con volti nuovi e affrontare nemici temibili nelle Hollow più ampie.

Con l’avanzare dell’avventura, i Proxy impareranno a controllare il potere dell’Ether, sbloccando nuove potenzialità di combattimento durante l’esplorazione delle Hollow. Sarà disponibile la nuova missione “Where Clouds Embrace the Dawn” e la missione della storia dedicata all’agente Ju Fu. La live ha presentato i gameplay dei nuovi agenti Yixuan, Ju Fufu e Pan Yinhu. Durante questa versione, i giocatori potranno selezionare gratuitamente un agente di grado S e un motore W di grado S dallo Stable Banner, oltre a ricevere generose ricompense di gioco, tra cui 1.600 Polychromes con gli aggiornamenti alla versione 2.0 e 20 Encrypted Master Tape dopo aver completato determinate attività nella versione 2.0.. Date un’occhiata al teaser di annuncio in fondo alla news.

In Zenless Zone Zero, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Zenless Zone Zero è disponibile per PC, iOS, Android e PlayStation 5. Una versione per Xbox Series X/S è in arrivo il 6 giugno con la versione 2.0. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.