Empty Shell 2: annunciato il secondo capitolo della serie

CC ARTS ha da poco annunciato Empty Shell 2, nuovo capitolo di questa serie di sparatutto in terza persona a visuale isometrica con elementi rpg. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un primo trailer di gameplay, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa due minuti, si concentra principalmente sul gameplay, mostrando fasi esplorative e scontri a fuoco contro i temibili alieni nemici. Empty Shell 2 è attualmente in sviluppo solo su PC, e non possiede ancora una data d’uscita. Nel caso foste curiosi di provarlo, è comunque disponibile una demo gratuita. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core 2 Duo o AMD equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel Graphics HD 2GB o equivalente

DirectX: Versione 11

Memoria: 350 MB di spazio disponibile

Articoli Consigliati Star Citizien: in arrivo una versione per console? Zenless Zone Zero: annunciata data per la versione 2.0

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit oppure Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 o AMD equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1050 o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 350 MB di spazio disponibile

Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.