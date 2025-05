Star Citizien: in arrivo una versione per console?

Stando ad un annuncio di lavoro pubblicato da Cloud Imperium Games, sembra che Star Citizien MMORPG attualmente disponibile solo su PC, potrebbe arrivare in futuro su console current-gen e next-gen. Di seguito trovate la parte dell’annuncio dedicato alla figura di Cinematic Animator da cui parte l’ipotesi: “esperienza professionale nello sviluppo di animazioni per giochi, idealmente su console di attuale e prossima generazione”.

Attualmente il team di sviluppo non ha in alcun modo commentato le informazioni riportate fin qui, pertanto bisogna prenderle con la massima cautela. Nel frattempo, sembrano non placarsi le polemiche sollevate dalla community di videogiocatori a causa delle micro-transazioni predatorie inserite con l’ultimo update del gioco. Non è tardata comunque, la risposta del community manager della software house che tramite un post sul forum di Star Citizien ha detto: “Grazie a tutti coloro che hanno espresso la propria opinione, soprattutto a chi ha fatto critiche costruttive”.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit

CPU: quattro core – Intel i7 o successivi, AMD Bulldozer o successivi

GPU: DirectX 11.1 compatibile con Scheda Grafiche con 4 GB VRAM

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 100+ GB

Note Aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti raccomandati:

Sistema Operativo: Windows 10 64-Bit o Windows 11 64-Bit

CPU: quattro o otto core – Intel i7 o successivi, AMD Ryzen 5 or successivi

GPU: DirectX 12 compatible Graphics Card with 8 GB VRAM

Memoria RAM: 32 GB DDR4

Spazio di archiviazione: 100+ GB

Note Aggiuntive: SSD raccomandato

