Tekken 8: annunciato un nuovo personaggio per il roster

Bandai Namco ha da poco annunciato un nuovo lottatore chiamato Fahkumram per il roster di Tekken 8 in arrivo il prossimo 7 luglio, per tutti i possessori del Season 2 character Pass. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer dedicato al personaggio, che come di consueto, potete trovare alla fine della notizia. Inoltre il publisher nipponico ha svelato che questo autunno farà il suo ingresso nel roster il leggendario combattente Armor King. Ricordiamo infine che Tekken 8, è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S. Di seguito trovate i requisiti della versione PC.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

