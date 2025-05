Hell Clock: annunciata la data d’uscita su PC

Il publisher Mad Mushroom ha da poco annunciato la data d’uscita di Hell Clock su PC, fissata per il prossimo 18 giugno 2025. Per celebrare l’annuncio è stato anche pubblicato un trailer di gameplay del gioco, che come di consueto, trovate alla fine della notizia. Nel caso voleste provarlo è anche disponibile una demo gratuita. Di seguito, trovate i requisiti richiesti di Hell Clock. Purtroppo per il momento, il gioco non supporta la lingua italiana, nemmeno per quanto riguarda i testi, ma non è da escludere che il team di sviluppo la aggiunga in futuro magari tramite update. Tuttavia quest’ultima è solamente una nostra ipotesi, senza nulla di confermato ufficialmente, perciò quanto detto in merito, va preso con cautela.

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 2500 o AMD FX-4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: nVidia GTX 1060 / AMD RX 580

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 6500 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: nVidia RTX 3060 o AMD RX 6600-XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Articoli Consigliati PlayStation: in arrivo un nuovo State of Play? Tekken 8: annunciato un nuovo personaggio per il roster

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.