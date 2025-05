PlayStation: in arrivo un nuovo State of Play?

Durante l’ultima puntata del suo podcast il reporter e insider Jeff Grubb ha affermato che Sony sarebbe a lavoro su un evento che si terrà nel mese di giugno. Di seguito trovate le sue dichiarazioni in proposito: “Sul forum di ResetEra, NateDrake afferma di non aver avuto notizie di un evento a maggio di PlayStation per quest’anno. E onestamente nemmeno io ho sentito nulla a riguardo, ma questo è perché succederà qualcosa a giugno. Non credo che sarà un grosso evento, già un paio di mesi fa vi avevo detto di aver sentito che ne stavano discutendo, ad ogni modo sembra che alla fine faranno uno State of Play anche se non ne sono sicuro al 100%, so però che si terrà a giugno”.

Attualmente PlayStation e Sony non hanno commentato in alcun modo queste informazioni, pertanto vi invitiamo a prenderle con la massima cautela. Ricordiamo infine che sempre nel mese di Giugno si terrà la sempre più vicina Summer Game Fest, evento condotto da Geoff Keighley. Per cui se PlayStation davvero avesse in programma un evento a giugno, ipoteticamente sarebbe o prima della Summer Game Fest o subito dopo. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

