Nakwon Last Paradise: pubblicato un nuovo deep dive

Nexon ha da poco pubblicato un nuovo deep dive per Nakwon Last Paradise, titolo attualmente in sviluppo per PC e privo di una data d’uscita ufficiale per ora. Come di consueto, trovate il video alla fine della notizia. Quest’ultimo, della durata di circa due minuti, si focalizza principalmente sul gameplay facendo una rapida panoramica delle principali caratteristiche del gioco. Di seguito trovate i requisiti richiesti da Nakwon Last Paradise su PC.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit/ Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel i5-3570 / AMD FX-8350

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 8GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit/ Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 3050 (8G VRAM) / AMD Radeon RX 6600 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD raccomandato

Vi invitiamo come di consueto, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.