Cyber Tricks arriva a Roma con il nuovo spazio smart dedicato ai giovani

L’iniziativa Cyber Tricks connessioni consapevoli arriva a Roma con l’obiettivo di unire sport urbano e cultura digitale, sensibilizzando i ragazzi sui rischi di una presenza online poco consapevole. Cyber Tricks: connessioni consapevoli si trova al Cinetown skatepark in Via Libero Leonardi, 106 a Roma. L’iniziativa è promossa all’associazione no-profit Alphio, in collaborazione con PensieroSicuro. Saranno presenti cinque aree tematiche: Privacy online, Sicurezza nel gioco, Identità digitale, Cyberbullismo e Truffe online. Di seguito i dettagli:

All’interno dello skatepark Cinetown a Roma verranno installate pannelli smart in stile street art, con frasi in slang romano per attirare l’attenzione degli skater e gamer. Ogni pannello include un codice QR interattivo che, una volta scansionato, darà accesso a una serie di esperienze digitali coinvolgenti. Il parallelo tra equilibrio nello skate e consapevolezza digitale è il filo conduttore: ogni azione nel digitale, come in una sessione di skate o in una corsa di gioco online, richiede attenzione, preparazione e responsabilità.

Grazie a un linguaggio vicino ai ragazzi e alla forza comunicativa dello sport urbano, il progetto si propone di stimolare il dialogo, aumentare la consapevolezza e offrire strumenti concreti per vivere il digitale in modo sicuro e consapevole.

