Cartoons On The Bay 2025 presentato in conferenza stampa: ecco tutte le novità!

Il grande mondo dell’animazione, incontri sui grandi temi del settore, eventi aperti al pubblico e alle scuole: ecco Cartoons On The Bay 2025, Festival Internazionale dell’animazione, della transmedialità e delle meta arti, a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno di cui oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. A firmare il manifesto della 29esima edizione è Quentin Blake, disegnatore, illustratore e scrittore britannico, pilastro della narrativa per l’infanzia di numerose generazioni. Diretto da Roberto Genovesi, Cartoons On The Bay è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Main partner del festival sono Rai Kids, RaiPlay, Rai Radio Kids e Rai Radio 2. A concludere gli ambiti Pulcinella Awards, nelle nove categorie del concorso, opere provenienti da 650 paesi (320 dalla sola Italia).

Cartoons on the Bay celebra ques’anno la creatività nei Paesi Nordici, in Polonia, Danimarca, Finlandia e Islanda, tra i più dinamici dell’animazione eu-ropea e nella produzione di contenuti cross per le età. L’Italia ampia il programma professionale del Festival che si svolgerà all’Aurum e sarà animato da oltre sessanta ospiti tra registi, produttori, artisti e manager protagonisti di una tre giorni di panel, keynotes e masterclass. L’edizione 2025 di Cartoons On The Bay assegnerà dun Career Award a Quentin Blake e a Rob Minkoff, il Pulcinella Special Award a Noah Falstein e al programma di Rai Radio 2 “610”, il Pulcinella Studio of the year a Eaglet Films, il Pulcinella Transmedia Award a The Angry Birds x Legends, il Pulcinella Diversity Award a Barbie (Mattel). Il premio Sergio Bonelli, giunto alla quarta edizione, sarà conferito a Lorenzo Ceccotti, fumettista, illustratore e artista a tutto tondo tra i più apprezzati al mondo. Ricchi i programmi pubblico, Cinema e Scuole. Due le mostre allestite nei saloni dell’Aurum, a ingresso libero dal 29 al 31 maggio tra le 10.00 e le 18.00. Alla straordinaria carriera di Quentin Blake, narratore visivo senza pari, è dedicata la mostra “Quentin Blake: l’arte di dare vita all’immaginazione”, nella sala Eurofsum. La sala Gabriele D’Annunzio ospiterà invece “Lillo Modelfish tra storico e fantasy” che svela la passione nascosta di Lillo Parinoi, iconica, musicista e autore, per il mondo dell’arte modelistica.

L’omaggio al mondo dell’Aurum accoglierà famiglie e appassionati nello spazio “Cartoons on the Bay Play & Comics”, realizzato in collaborazione tra le Fondate Games Academy e Scuola Interna-zionale di Comics, con eventi dedicati al mondo del fumetto e performance di artisti. Il grande palco di Piazza della Rinascita ospiterà le dirette Rai Kids di Rai 2 e Rai Radio 2. “Numeri UN!” con il duo comico Maria di Biase e Corrado Nuzzo (venerdì 30 maggio alle 15.30) e “610” con Lillo, Greg e Carolina di Domenico (sabato 31 maggio alle 18.30). Attesa tra i più piccoli per l’incontro con le star di Rai YoYo, Ca Manù e Bing, da Bluey a Peppa Pig (sabato 31 maggio alle 18.00) e per i Witty Cartoon Creation Show (sabato 31 alle 19.00), imperdibili gli eventi e la prima serata (venerdì alle 21.00 circa) con il Circo del Mondo Scenografie e la prima inivitabil Tour 2025″, mentre sabato, alla stessa ora, in scena ci saranno Greg & the Frighines.

Il Cinestro Massimo ospiterà le proiezioni del lungometraggio in concorso, le retrospettive de-dicata a Rob Minkoff, l’anteprima italiana del lungometraggio “Maracuda – Diventare grandi è una giungla” di Viktor Gluhushkin (31 maggio ore 20.30). Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Protagonisti di Cartoons On The Bay anche gli studenti di classi primarie e secondarie di primo grado. Ad animare gli incontri mattutini che si svolgeranno presso il mercato di gioco e divulga-zione alla promozione del viaggio dalla conoscenza di Rai Kids, saranno popolari personaggi della tv e della web. Da Armando Cuomo con il campione di Rai Kids Live a Oreste Cazzara. Sul palco anche la doppiatrice Arianna Craviotto e il campione del mondo di pallavolo Andrea Luchetta.

Dal 30 maggio al 1° giugno ritorno anche il Village di Cartoons on The Bay, ideato e promosso dal Consorzio Gruppo Eventi. All’interno del Villaggio sul mare, in Piazza della Rinascita, verranno creati angoli interattivi per promuovere la Cultura in tutte le sue sfaccettature e per coinvolgere il pubblico con appuntamento prestigiosi.

Alla conferenza stampa hanno tenuto banco Roberto Genovesi (Direttore artistico del Festival e Direttore di RAI Kids), Claudia Mazzola e Simona Sala (Presidente Rai Com e Direttrice Rai Radio 2), Marco Lanzarone (Direttore Rai Radio digitali specializzate e podcast) e Anita Romanelli (Responsabile produzione cartoni e serie tv Rai Kids).

Afferma Mazzola: “L’evento valorizza l’animazione in qualità di linguaggio universale, in grado di unire e comunicare. Quest’anno giungiamo alla 29esima edizione, la kermesse è un’eccellenza nel mondo, punto di incontro fra territorio, studenti, professionisti, autori e registi. La Rai è uno spazio per crescere, confrontare, divulgare e sperimentare. Cartoons on the Bay 2025 rientra nella missione del servizio pubblico, sperimentando nuovi linguaggi. A Pescara si costruiscono i linguaggi del futuro, quest’anno il tema è l’intelligenza artificiale e gli ospiti sono i Paesi Scandinavi”.

Roberto Genovesi ha parlato della speciale esposizione dedicata al grande Quentin Blake: “A Quentin Blake è dedicata la mostra principale di Cartoons on the Bay 2025. Ogni anno scegliamo un film che è presentato in anteprima. Quest’anno abbiamo puntato su Maracuda – Diventare grandi è una giungla, pellicola adatta per le famiglie”.