Cartoons on the Bay 2025: RaiPlay presenta l’arte dell’animazione e le sfide dell’Intelligenza Artificiale

In omaggio al Festival Internazionale di Animazione, Transmedia e Metaverso Cartoons on the Bay 2025, in programma dal 29 maggio al 1° giugno a Pescara, RaiPlay presenta una sezione speciale con oltre cento titoli tra cartoni, serie, film che propongono i personaggi più amati dai piccoli e programmi tv e documentari che affrogano le sfide più contemporanee del mondo dell’audiovisivo per ragazzi. Anche nel 2025, in occasione della 29esima edizione del Cartoons On The Bay, RaiPlay ha realizzato un’offerta esclusiva dedicata all’International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, articolata in diverse sezioni, in grado di rappresentare i tanti e diversi temi che costituiscono il programma dell’evento. Al centro di questa edizione uno sguardo attento ai temi dell’IA nel mondo dell’animazione: l’offera RaiPlay si apre proprio con un’antologia di contributi, tra cui la spece l’intervista a Noah Falstein, premio Pulcinella 2025 e membro della Giuria Internazionale. A testimonianza l’apporto dell’Intelli-genza Artificiale nell’animazione, la fascia propone anche corti e film animati realizzati in IA, tra cui The Prompt e To be.

Alle sfide della contemporanea si aggiungono gli omaggi ai grandi maestri dell’animazione interna-zionale: in questo senso si inserisce l’omaggio a Quentin Blake, che ha firmato l’immagine-mani-festo dell’edizione 2025 e che riceverà il Pulcinella Career Award. Il suo sapere è raccontato in esclusiva sulla piattaforma nella collezione “La scatola dei tesori di Quentin Blake” sono caratterizzate dalla delicatezza del tratto e dalla poesia delle storie, capaci di conquistare i più piccoli e gli stessi adulti. In ragione di tutto, RaiPlay ha dato vita a una collezione dedicata alle serie più amate dai ragazzi, con titoli come Zagazoo, Jack & Nelly, Steff il paggio sono tra i contenuti più visti sulla piattaforma, che dà spazio anche alla casa dell’Animazione Rai, firmata da Ca-roons per la Rai. All’interno di tale processo alcuni dei corti di Quentin Blake, oltre alla sua serie più famosa, saranno prossimamente su RaiPlay, o il film L’abominevole bebè delle nevi di Terry Pratchett, già disponibile su RaiPlay.

Non manca lo spazio dedicato ai Paesi Scandinavi, ospiti d’onore dei panel professionali per questa edizione e da sempre tra i più attenti alla narrativa audiovisiva per bambini e ragazzi. Rai-Play ha reso disponibili alcuni dei titoli di maggior successo realizzati in questi paesi, dal più bello nell’ambito delle serie animate per i più piccoli che in quello delle serie animate per i ragazzi. Tra questi Moominvalley e Tulipay, cui si aggiunge la serie live-action Il campeggio, di cui è online anche la terza stagione.

In "RaiPlay Bambini – Animazione" si ritrovano i personaggi amatissimi dai più piccoli come Bluey, Bing!, Masha e Orso, Peppa Pig. E cui famiglia si sta allargando con l'arrivo di una sorellina – e le Pinguine, che si aggiunge agli amici di sempre, per scoprire la loro storia insieme ad altri titoli come La famiglia Gribbled, Peter il coniglio e altre moschettiere, per chiare alcune della serie più amate di Rai Kids! Sono in corso, il propongono serie, film, programmi per ragazzi pubblicati sulla piattaforma e in continua evoluzione. Tra i titoli offerti i format cult, More Fun!, che resta una delle serie più amate dal pubblico giovanile, e la serie Clan, ispirata alla vera storia della scuola di Judo del maestro Maddaloni a Scampia e arrivata alla seconda stagione. La piattaforma Rai, aggiungerà ad ogni puntata un breve Normal People, Runner, e Uguale siano felici. Noi siamo legendi, S-Force e Crash! La nostra selezione più ampia di testi per i ragazzi come Ti Lovvo o reality di successo come il Collegio.