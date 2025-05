Gustavo Santaolalla: due date in Italia per il compositore delle musiche di The Last of Us

Il celebre compositore, cantante, produttore e polistrumentista argentino Gustavo Santaolalla arriva in Italia per due appuntamenti musicali:

· 16 novembre 2025 – Auditorium Conciliazione, Roma

· 18 novembre 2025 – V-Theatre, presso il polo fieristico Vercelli Fiere

La prevendita è per ora aperta per la data di Roma e sarà disponibile da mercoledì 28 maggio 2025 anche per Vercelli al seguente link: https://ticket.hiddendoor.it/

Qui sotto i dettagli, dal comunicato ufficiale:

Riconosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di fondere strumenti tradizionali e sonorità contemporanee, Santaolalla è una delle figure più influenti della musica applicata alle immagini. Nella sua carriera ha conquistato 2 premi Oscar, 2 BAFTA, un Golden Globe, 2 Grammy Awards e 19 Latin Grammy, firmando musiche indimenticabili per il cinema e i videogiochi.

Il tour celebra i 25 anni di “Ronroco”, l’album che ha definito la sua cifra sonora e introdotto al mondo il caratteristico strumento andino da cui prende il nome. Le sue composizioni sono state usate in film come The Insider (Michael Mann), I diari della motocicletta (Walter Salles) e Babel (Alejandro G. Iñárritu), rendendo Santaolalla una presenza costante nel cuore emotivo della narrazione cinematografica.

Ma è con The Last of Us – prima videogioco pluripremiato di Naughty Dog, poi serie HBO di enorme successo – che Santaolalla ha toccato una nuova generazione di spettatori e gamer. Le sue note, intime e taglienti, hanno dato voce al trauma, alla sopravvivenza e all’umanità al centro del racconto. Dopo aver curato le musiche sia per il gioco che per l’adattamento televisivo, Santaolalla è comparso anche in un cameo nel secondo episodio della seconda stagione, consolidando il suo ruolo chiave nell’estetica dell’opera.

Sul palco, accompagnato da una band di cinque polistrumentisti, Santaolalla proporrà “Ronroco” dal vivo per la prima volta, insieme a una selezione dei suoi brani più celebri: un viaggio sonoro che attraversa 50 anni di carriera e decine di capolavori culturali.

Il concerto di Vercelli si terrà nel moderno V-Theatre, spazio scenografico di Vercelli Fiere che nel 2024 ha già ospitato star internazionali come Benjamin McKenzie e Morena Baccarin, consolidandosi come nuovo riferimento culturale del nord Italia.

Gustavo Santaolalla, al termine dei concerti, sarà disponibile a incontrare i fan per una sessione di meet & greet limitata, per foto e autografi.

Il tour italiano è organizzato da Hidden Door e prodotto da Mario Petillo, già artefici del tour italiano di Nobuo Uematsu lo scorso marzo – accolto da un pubblico entusiasta – e protagonisti nell’aver portato in Italia figure iconiche dell’immaginario pop come Elijah Wood, Giancarlo Esposito, Mads Mikkelsen, Jason Isaacs e molti altri nelle recenti edizioni di Gamics Cesena, ComoFun e, per l’appunto, Gamics Piemonte nel complesso fieristico di Vercelli.