Guilty Gear Strive: disponibile il DLC di Unika, nuovo trailer

Arc System Works e Bandai Namco annunciano per il picchiaduro Guilty Gear Strive la disponibilità del DLC di Unika e per l’occasione hanno pubblicato il trailer del personaggio. Unika è il terzo personaggio del Season Pass 4. Il titolo Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Date un’occhiata al trailer del personaggio in fondo alla news.

Unika è la figlia di Ky e Dizzy con sangue Gear, nata nel futuro in rovina e cresciuta da Nerville per cambiare il passato. Rimandata indietro nel tempo, inizialmente combatte per lui, ma poi decide di disertare dopo aver incontrato suo fratello Sin e Bridget. Aiuta a fermare l’invasione di Nerville e successivamente, viaggia sotto la supervisione degli Stati Uniti per scoprire il mondo e se sé stessa. Di seguito i dettagli tramite YouTube:

Il destino dell’universo sarà determinato… La storia di Guilty Gear, durata oltre 25 anni, giungerà finalmente a una conclusione in “GUILTY GEAR -STRIVE-”. Le prove e le tribolazioni degli eroi e dei cattivi della serie saranno finalmente risolte. Scoprite la sorprendente verità che attende alla fine di tutto. Scoprite lo stile di gioco del terzo personaggio del Season Pass 4, Unika, in questo trailer.

Di seguito una panoramica del titolo:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Guilty Gear Strive è disponibile su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.