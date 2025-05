Assassin’s Creed Shadows: disponibile un nuovo update

Ubisoft ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Shadows, già disponibile per tutte le piattaforme. Di seguito trovate alcune delle novità introdotte dal nuovo update:

Miglioramenti al Parkour.

Nuovo salto verticale.

Blocco attivazione corsa veloce.

Miglioramenti all’eiezione laterale e posteriore.

Nuove Funzionalità della Modalità Foto

Cambio dell’ora del giorno.

Pose ed espressioni facciali.

Rimozione del copricapo.

Musica di sottofondo durante l’editing.

Colorazione adesivi.

Nuove cornici personalizzate.

Salvataggio dei filtri personalizzati.

Ripristino parziale dei parametri.

Regolazione velocità della fotocamera.

Modalità anteprima migliorata.

Correzioni di Bug

Generali

Risolta la notifica persistente di nuovi oggetti nell’inventario.

Corretti salvataggi a livello 60 con tutto sbloccato.

Risolti avvisi errati di desincronizzazione.

Corretto bug nel sistema romantico con Lady Oichi e Rin.

Corrette varie localizzazioni.

Bilanciamento

Corretto il guadagno eccessivo di Mon da Samurai Daisho e Ronin.

Ribilanciata l’economia per incentivare l’esplorazione.

Aumentati i prezzi e ridotte le quantità di materiali dai mercanti.

Aumentati i guadagni dai contratti.

Mondo

Yagoro non resta più bloccato nel Kofun.

Risolto blocco nel cantiere del Castello di Osaka.

Articoli Consigliati Guilty Gear Strive: disponibile il DLC di Unika, nuovo trailer Resident Evil 9: trapelata la finestra di lancio?

Tra le novità introdotte spiccano, l’inclusione di una missione crossover con Dead by Daylight, alcuni miglioramenti al sistema di parkour e una sfida segreta legata a Balatro, di cui però non viene spiegato molto nel changelog. Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Shadows è disponibile su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.