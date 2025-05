Dragon Quest: Square-Enix annuncia la data d’uscita del remake

Square-Enix per celebrare il Dragon Quest Day, che segna l’anniversario dell’uscita del primo capitolo del franchise avvenuta in Giappone il 27 maggio 1986, ha annunciato che il 30 ottobre 2025 uscirà DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, la continuazione narrativa che mette fine all’acclamato remake del terzo capitolo, pubblicato l’anno scorso. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X/S e PC (via Steam). Attualmente, non son purtroppo stati svelati i requisiti richiesti da quest’ultima versione del gioco, ma non è da escludere che maggiori dettagli in merito, possano venir diffusi nel prossimo futuro.

questa raccolta, unisce i remake completi dei primi due capitoli della serie che, narrativamente, vengono dopo DRAGON QUEST III HD-2D Remake, pubblicato a novembre 2024. In queste due avventure senza tempo potremo scoprire la conclusione della trilogia di Erdrick, portata in vita nuovamente grazie all’amato stile grafico in HD-2D, dei contenuti inediti della storia e degli aggiornamenti al gameplay. Oltre alla fantastica grafica in HD-2D, un sistema di battaglia perfezionato, vari aggiornamenti generali e nuove aggiunte alla storia, entrambi i remake includono diversi contenuti inediti. Altri dettagli su questi nuovi contenuti verranno svelati prossimamente.

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.