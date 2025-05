Total Chaos: disponibile la demo su PC

Trigger Happy Interactive e Apogee Entertainment hanno da poco pubblicato una demo gratuita di Total Chaos, titolo attualmente in sviluppo per PC, ed in arrivo sul mercato il prossimo 25 luglio 2025. Per celebrare l’annuncio è stato anche rilasciato un trailer, che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo, si concentra principalmente sul gameplay mostrando fasi esplorative alternate a intensi scontri contro dei nemici dal design spaventoso. Attualmente Total Chaos, non ha il supporto alla lingua italiana, e non si sa nulla in merito ad un eventuale aggiunta in futuro a riguardo, pertanto non resta che attendere annunci ufficiali da parte della software house. Di seguito trovate i requisiti richiesti:

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: CPU with 2+ GHz, 4 cores

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 o R9 390X

DirectX: Versione 10

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: CPU with 3+ GHz, 8 cores

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 3050 o Radeon RX 6500 XT

DirectX: Versione 10

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

