WRC: NACON si ricompra l’IP

WRC Promoter e NACON hanno da poco annunciato che la pubblicazione dei giochi basati sul Campionato del Mondo Rally FIA (WRC), tornerà nelle scuderie del publisher francese NACON. Negli ultimi anni la serie era finita nel portfolio di Electronic Arts, che però facendo tagli nella divisione rally di Codemasters l’ha abbandonata. Di seguito trovate le dichiarazioni del CEO, della corporazione transalpina Alain Falc in proposito: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con WRC Promoter. Questa licenza iconica rappresenta un’opportunità straordinaria per creare un’esperienza di guida curatissima, all’altezza delle aspettative dei fan del rally”. Il responsabile marketing del WRC, Arne Dirks, si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto e in proposito ha dichiarato: “Dopo un’attenta valutazione, siamo lieti di aver raggiunto un’intesa con NACON. La loro visione per il futuro del franchise è molto chiara, ed è innegabile che sappiano molto bene come realizzare grandi giochi di rally. Siamo davvero, impazienti di intraprendere questa nuova avventura insieme, per trasformare i giochi WRC in esperienze epiche, capaci di andare oltre il rally come lo conosciamo oggi.”

Attualmente non sono stati svelati dettagli in merito a quale team di sviluppo si occuperà dei prossimi capitoli del franchise ma non è da escludere del tutto, l’ipotesi che la serie WRC, possa tornare in mano a KT Racing, software house che ha anche curato i capitoli precedenti del franchise prima che passasse in mano ad Electronic Arts. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

