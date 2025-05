Battlefield: il nuovo capitolo potrebbe andare a 120 FPS?

Stando a quanto detto da un playtester del gioco alla testata MP1st il nuovo capitolo della serie Battlefield potrebbe girare a 120 FPS su PlayStation 5 Pro. MP1st, per tutelare il tester non ha riportato ciò che le è stato mostrato, (anche perché Electronic Arts avrebbe potuto rintracciarlo con facilità NdR), ma ha semplicemente confermato che il gioco stava girando a 100-110 fps, con pochissimi cali fino ad 80. Attualmente ne DICE ne il publisher americano hanno commentato queste informazioni, pertanto, quanto riportato da noi sin qui, va preso con la massima cautela. Non resta dunque che attendere annunci ufficiali in merito a questo nuovo Battlefield, attualmente in fase di sviluppo presso gli uffici di DICE. Non è da escludere comunque, che possa venir svelata qualche novità, durante la sempre più vicina Summer Game Fest condotta da Geoff Keighley, anche se questa ovviamente è solamente una nostra ipotesi. Ricordiamo infine che Battlefield 2042, è disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5. Di seguito trovate i requisiti richiesti dalla versione PC.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6600 XT, Nvidia GeForce RTX 3060

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

