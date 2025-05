Resident Evil 9: trapelata la finestra di lancio?

Continuano a susseguirsi senza sosta i rumors intorno all’attesissimo Resident Evil 9, e stavolta riguardano la finestra di lancio del gioco, che secondo le ultime voci diffuse dall’insider Andi, dovrebbe essere compresa fra le date 1 gennaio e il 31 marzo 2026. A confermare in parte queste informazioni ci ha pensato il celebre DuskGolem, che ha dichiarato in proposito, quanto segue: “Se Andi ha detto queste cose in merito al periodo di lancio, io gli credo. Posso dirvi che ha detto cose sullo sviluppo di Resident Evil 9 che so essere vere al 100%, quindi è probabile che sia così”. Restano alcuni dubbi su queste date tuttavia, dato che i report finanziari ufficiali diffusi da Capcom, non menzionavano grosse uscite per il primo trimestre del 2026. Attualmente la compagnia nipponica, non ha confermato nessuna di queste informazioni pertanto, vanno prese con la massima prudenza.

Ad ogni modo, non è da escludere che qualche novità su questo attesissimo titolo, possano arrivare nel corso dei prossimi mesi, magari proprio durante la sempre più vicina Summer Game Fest, anche se ovviamente questa è soltanto una nostra ipotesi. Ricordiamo infine che Resident Evil 8 Village è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

