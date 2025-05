Genshin Impact: i responsabili del “bug di Kaveh” sono stati arrestati

MiHoYo, nella sua campagna contro i cheat nei giochi, con l’aiuto dell’Ufficio di Polizia del Distretto di Xuhui a Shanghai è riuscita a individuare e far arrestare i responsabili dei plug-in cheat del noto “bug di Kaveh”. Il plugin cheat per Genshin Impact, presente solo nei server CN, prende il nome di Open World Erasure. Il suo scopo era eliminare strutture e materiali importanti in gioco di altri giocatori, “distruggendo” continuamente personaggi di gioco, o addirittura causando crash e blocchi dei loro giochi, provocando danni significativi. Per attivare la cheat si utilizzava un personaggio a quattro stelle di Sumeru con visione Dendro, chiamato Kaveh.

Al momento sono solo tre i responsabili arrestati, facenti parte di gruppi QQ dove si scambiavano metodi di implementazione e condividano gli effetti del plugin. Inoltre, insegnavano ad altri ad usare il plug-in anti cheat in Genshin Impact.

Di seguito una panoramica del gioco:

Genshin Impact è un gioco di ruolo d’avventura open-world. Nel gioco, parti per un viaggio attraverso un mondo fantasy chiamato Teyvat. In questo vasto mondo, puoi esplorare sette nazioni, incontrare un cast eterogeneo di personaggi con personalità e abilità uniche e combattere insieme a loro potenti nemici, il tutto durante la tua ricerca del tuo fratello perduto. Puoi anche vagare liberamente, immergendoti in un mondo pieno di vita e lasciare che il tuo senso di meraviglia ti porti a scoprire tutti i suoi misteri… Finché non sarai finalmente riunito al tuo fratello perduto e sarai testimone del culmine di tutte le cose alla fine del tuo viaggio.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

The main perpetrators behind the infamous "Kaveh permanently deleting world assets" incident have been arrested as of May 2025

Statement from the miHoYo Legal Department https://t.co/wFpSIm82aq

Translated by Wizifer123 https://t.co/uebQF51aM8#GenshinImpact #原神 #원신 pic.twitter.com/1IWQK1A5jT — Genshin Update  (@GenshinUpdate) May 27, 2025