Clair Obscur Expedition 33 raggiunge 33 milioni di copie vendute in 33 giorni

A soli 33 giorni dall’uscita, il gioco di debutto di Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33, ha dimostrato di meritare il titolo di vero e proprio fenomeno critico, artistico e commerciale con i fan di tutto il mondo.

Uscito il 24 aprile 2025 per PC e console, il gioco ha raggiunto diversi traguardi importanti in brevissimo tempo grazie alla sua storia, al suo gameplay, alla sua musica e alla sua visione artistica che si sono dimostrate nelle corde di diverse nuove community. Il primo progetto di Sandfall Interactive, un giovane studio di sviluppo con sede a Montpellier, ha venduto un milione di copie nei primi tre giorni dall’uscita, prima di raggiungere l’impressionante traguardo delle 3.3 milioni di copie vendute in poco più di un mese; una pietra miliare davvero impressionante per un gioco indipendente basato su una proprietà intellettuale completamente nuova. Clair Obscur: Expedition 33 è edito da Kepler Interactive, la compagnia di videogiochi londinese famosa per il suo curato portafoglio di giochi coraggiosi e innovativi sviluppati con dedizione – tra cui gli acclamati Pacific Drive, Sifu e il gioco di calcio online in terza persona Rematch.

Clair Obscur: Expedition 33 – Caratteristiche Chiave & Dati

Un successo di critica e di pubblico: Clair Obscur: Expedition 33 ha una media di punteggio degli utenti da record a 9.7 su Metacritic, e un Metascore di 92 su console in base alle critiche delle pubblicazioni specializzate, cosa che lo piazza nell’Olimpo della categoria. Al momento, è il gioco del 2025 con la valutazione più alta.

Un successo commerciale: Il 27 maggio, il gioco ha sorpassato il traguardo simbolico delle 3.3 milioni di copie vendute tra tutte le piattaforme senza tenere in considerazione i download avvenuti tramite gli abbonamenti al Game Pass su Xbox e PC.

Un traguardo musicale: La colonna sonora originale del compositore del gioco Lorien Testard è un successo in sé stessa. Con più di 33 milioni di stream nelle prime tre settimane dall’uscita, e un debutto in vetta alla classifica di Billboard dedicata agli album di musica classica, l’opera ha da poco superato gli 90 milioni di stream. Il video musicale ufficiale di‘Lumière’ ha raggiunto da solo più di 2.8 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube di Sandfall Interactive, e la traccia ha più di 13 milioni di stream tra le varie piattaforme su cui è disponibile.

Una community globale: Migliaia di fan in tutto il mondo sono entrati a far parte delle community online dedicate al gioco, creando e condividendo le loro teorie, fanart e cover musicali, dalla Cina al Giappone passando per il Brasile, gli Stati Uniti, l’Europa e oltre.

Una conquista per una produzione indipendente: Il gioco è stato sviluppato da un piccolo studio con un team centrale di circa 30 persone, alcune delle quali stavano lavorando a un videogioco per la prima volta.

Una collaborazione forte: Pubblicato da Kepler Interactive, un editore con sede a Londra e uno studio creativo famoso per il suo curato portafoglio di giochi innovativi e coraggiosi – realizzati da sviluppatori determinati ad espandere i confini del medium. Tra i suoi giochi acclamati dalla critica ci sono Pacific Drive (1 milione di copie vendute nel suo primo anno), Sifu (più di 4 milioni di copie venduto fino ad ora) e Tchia (il vincitore del premio “Games for Impact” ai The Game Awards del 2023). Più di recente, Bionic Bay ha raggiunto la top 10 dei giochi più apprezzati del 2025, e l’attesissimo Rematch è in programma di uscire a giugno. Kepler continua a coltivare il suo portfolio eclettico con il recente annuncio del suo supporto a PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant, un simulatore di difesa planetaria immersivo sviluppato in collaborazione con Bippinbits, gli autori di Dome Keeper.