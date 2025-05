Reply Totem apre la sua nuova Gaming House nel cuore di Torino

Il team esports Reply Totem annuncia l’apertura della sua nuova Gaming House situata nel centro di Torino: un hub moderno e multifunzionale in cui ospitare i player, incentivare la creazione di contenuti di qualità e offrire momenti di formazione, team building e innovazione.

Questa nuova struttura rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione di Reply Totem come realtà di riferimento nel panorama esports italiano ed europeo, grazie anche al sostegno di Reply, title sponsor, che da cinque anni affianca il team esports condividendo una visione orientata al futuro, all’eccellenza e all’innovazione. Insieme a Reply Totem, anche ASUS ROG (Republic of Gamers) e WD_BLACK, partner tecnologici strategici, che forniscono infrastrutture hardware di ultima generazione per garantire ai talenti di Reply Totem le massime prestazioni sia nei training che nelle competizioni.

La Gaming House rappresenta molto più di un semplice spazio fisico: è un hub dinamico, progettato per stimolare la creatività, la sinergia tra i team e l’interazione con la community. Con postazioni professionali per il gaming, un’area streaming, spazi per la produzione di contenuti digitali, zone relax e ambienti dedicati alla formazione e al confronto tra i player, sarà il nuovo centro operativo delle attività esports e media di Reply Totem.

“La Gaming House di Torino rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita. È il punto di incontro tra talento, tecnologia e passione, e uno strumento per rafforzare il posizionamento di Reply Totem nel mondo esports, sia a livello nazionale che internazionale.” — Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem

“Quella con Reply Totem è una collaborazione che ha preso vita in modo del tutto naturale, alimentata da valori e visioni comuni. Sin dall’inizio abbiamo riconosciuto nel team una combinazione di professionalità, passione e ambizione che rispecchia perfettamente la visione di ROG. La Gaming House rappresenta per noi non solo un hub tecnologico all’avanguardia, ma anche un punto di incontro per la crescita e la condivisione, il luogo perfetto dove l’innovazione incontra la community. Insieme stiamo realizzando qualcosa di più grande, per dare anche reale concretezza alla promessa contenuta già nel nome del nostro brand, nell’intento di costruire una vera e propria Repubblica dei Giocatori.” — Teodoro Di Pede, Head of Marketing – Open Platform Business Group, ASUS Italia

Con questa apertura, Reply Totem rinnova il proprio impegno nel valorizzare il talento, promuovere una cultura esports professionale e offrire un’esperienza d’eccellenza, capace di unire performance, intrattenimento e spirito di squadra.