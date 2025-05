Assassin’s Creed 4 Black Flag: in arrivo novità sul remake?

Continuano a susseguirsi i rumors sul remake di Assassin’s Creed 4 Black Flag, solo che stavolta a lanciarli è la stessa Ubisoft con un post sull’account X del franchise, usato per rispondere ad un utente sul social. Nel post infatti si vede chiaramente un’immagine raffigurante il quarto capitolo, e la cosa risulta strana perché la compagnia avrebbe potuto rispondere al commento dell’utente semplicemente con un immagine del più recente Assassin’s Creed Shadows in modo da pubblicizzarlo. Ad ogni modo, per ora il publisher non ha commentato ne questa risposta, ne tutti i rumors emersi negli ultimi mesi in proposito, pertanto quanto riportato sin qui va preso con la massima cautela. Ricordiamo infine che Assassin’s Creed Shadows è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Di seguito trovate i requsiti richiesti:

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i7 8700k/AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/AMD Radeon RX 5700 8GB/Intel Arc A580 8GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 115 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit/ Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5 11600k/AMD Ryzen 5 5600x

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8GB/AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/Intel Arc B580 12GB

DirectX: Versione 12

Memoria: 115 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD richiesto

