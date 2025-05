Marvel’s Wolverine: nuovi annunci in arrivo?

Insomniac Games, tramite un post sul proprio account X ufficiale, ha svelato l’arrivo di alcuni nuovi stagisti nello studio, che durante l’estate lavoreranno a molti progetti fra cui Marvel’s Wolverine. Questo gesto, fa pensare al fatto che presto potrebbero venir fatti nuovi annunci in merito a questo titolo, di cui non si sa nulla da davvero troppo tempo. Non è da escludere comunque, che qualche novità in merito a Marvel’s Wolverine non possa saltare fuori già, alla sempre più vicina Summer Game Fest condotta da Geoff Keighley, anche se quest’ultima resta ovviamente soltanto una nostra ipotesi. Ricordiamo infine che Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile su PlayStation 5 e PC (via Steam). Di seguito, trovate le specifiche richieste da quest’ultima versione del gioco.

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit/ Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 3100

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Richiesto

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit/ Windows 11 a 64-Bit

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700

Memoria: 140 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Richiesto

