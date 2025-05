Kingmakers: annunciata la data d’uscita in early access

TinyBuild e Redemption Road Games hanno da poco annunciato la data d’uscita in accesso anticipato di Kingmakers fissata su PC per l’8 ottobre 2025. Per celebrare l’annuncio hanno anche pubblicato un trailer che come di consueto trovate alla fine della notizia. Quest’ultimo della durata di circa un minuto, si concentra principalmente sul gameplay mostrando adrenalinici scontri. Al momento il gioco non supporta la lingua italiana, per cui sia parlato che testi son totalmente in inglese, tuttavia non è da escludere che possa arrivare in futuro, magari tramite qualche patch.

Graficamente parlando il colpo d’occhio è notevole, già in questa fase dello sviluppo, grazie ad un motore grafico che riesce a portare su schermo una notevole quantità di dettagli impressionante, soprattutto per il numero di nemici in contemporanea su schermo. Di seguito trovate le parole della software house a proposito di questo annuncio: “Grandi notizie! Siamo felici di annunciare la data d’uscita in accesso anticipato del titolo. Questa è la vostra chiamata alle armi: radunate i vostro compagni di cooperativa, preparate le vostre strategie e segnate la data sul calendario. La linea temporale si sta frantumando”. Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.

Articoli Consigliati Shinobi Art of Vengeance: pubblicato un nuovo trailer Marvel’s Wolverine: nuovi annunci in arrivo?