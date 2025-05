Shinobi Art of Vengeance: pubblicato un nuovo trailer

Sega ha pubblicato da poco un nuovo trailer dedicato alla storia di Shinobi Art of Vengeance, titolo che arriverà il prossimo 29 agosto 2025, su PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (via Steam). Quest’ultimo della durata di circa un minuto e mezzo, mostra alcune sequenze d’intermezzo che svelano dettagli interessanti sulla storia che viene raccontata nel gioco. Di seguito trovate i requisiti richiesti da quest’ultima versione di Shinobi Art of Vengeance.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit

Processore: Intel Core 2 Quad Q9400 o AMD Phenom II X3 720

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GT 730, 2 GB o AMD Radeon R7 240, 2 GB Intel Arc A310 LP, 4 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-Bit/ Windows 11 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-2300 o AMD FX-4350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB o AMD Radeon HD 7770, 1 GB o Intel Arc A310 LP, 4 GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.