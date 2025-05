Forza Horizon 5: disponibile un nuovo update

Il team di sviluppo Playground Games ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Forza Horizon 5, disponibile su Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Di seguito trovate l’elenco delle novità introdotte da questo update per tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile.

Diversi miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità

Fixato un bug con le sfide settimanali nelle quali i giocatori subivano un reset dei progressi e non potevano proseguire

Risolto un problema con le stazioni radio “Night Time Funk” e “Eterna-lly Yours”, che non si sbloccavano

Risolto un problema con le sfide “Time-Wyrm”, “Shooting Star” e “D is for…”

Mentre le migliorie apportate alla versione PlayStation 5 di Forza Horizon 5, son le seguenti:

Sistemata la funzionalità di ordinamento nella scheda Elenco amici da filtrare per Piattaforma -> Online -> Alfabetico

Corretto un problema per cui i quadranti e i pulsanti GL/GR non sono mappabili sul Logitech G Pro Wheel quando è collegato all’RS Wheel Hub.

Fixato un bug per cui i giocatori, non sono in grado di mappare le opzioni della telecamera per guardarsi intorno sul Logitech G29.

Corretto un problema per cui i tasti del quadrante e i pulsanti +/- non sono mappabili sui volanti Logitech G29/G920 e G923

Corretto un problema per cui R2/L2 non sono mappabili quando si gioca con volante e pedali su volanti multipli

Vi invitiamo come sempre a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.