Dino Crisis: Kamiya vorrebbe lavorare in futuro al remake

Nel corso di una recente intervista avvenuta sul canale YouTube di The MinnMax Show, Hideki Kamiya ha parlato del fatto che in futuro gli piacerebbe tornare a lavorare sul franchise di Dino Crisis. Di seguito il suo commento in proposito: “Mi piacerebbe molto provarci”. Non è la prima volta che il celebre director, parla dei suoi progetti futuri e non è la prima volta che manifesta la volontà di lavorare sul remake del primo Dino Crisis, ma ovviamente queste decisioni dipendono da Capcom, in quanto ha lei i diritti sulla proprietà intellettuale.

E comunque, Hideki è al lavoro, insieme al team Clovers, su Okami Sequel attualmente, per cui ci vorrà sicuramente molto tempo prima che si possa concretamente concentrare su un progetto di questa portata. Attualmente i primi due Dino Crisis, li potete trovate su PC (via GOG), mentre il remaster del primo Okami lo trovate su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Di seguito i requisiti richiesti da quest’ultima versione del gioco.

Requisiti Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-2500,3.3GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 470

DirectX: Versione 11

Memoria: 34 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i7 3770 3.4GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Versione 11

Memoria: 34 GB di spazio disponibile

Vi invitiamo come sempre, a restare sintonizzati su queste pagine virtuali per tutte le future novità.