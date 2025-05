Asphalt Legends Unite: annuncia la collaborazione con la Formula E

Gameloft annuncia la collaborazione tra Formula E e Asphalt Legends Unite e l’arrivo in game della monoposto GEN3 Evo. Il titolo arcade è disponibile su PC, dispositivi mobile, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PlayStation 5. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale della Formula E qui.

I giocatori avranno l’opportunità senza precedenti di vivere l’emozione di guidare la GEN3 Evo con le iconiche livree di Nissan, TAG Heuer Porsche, Andretti e Jaguar TCS Racing. Il lancio coincide con la decima e undicesima gara della Stagione 11 di Formula E a Shanghai e sarà disponibile con l’Aggiornamento 43 di Asphalt Legends Unite.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scatena il tuo spirito competitivo con Asphalt Legends UNITE e prova il brivido della strada! Unisci le forze con altri giocatori per sfrecciare in intense gare arcade, eseguire acrobazie sbalorditive e correre verso la vittoria guidando le migliori hypercar!

Conquista il mondo

Tuffati nell’arena internazionale della modalità multigiocatore online di Asphalt Legends UNITE. Sfida fino a 7 avversari da ogni angolo del mondo su diverse piattaforme in emozionanti gare cross-play. Partecipa a competizioni a schermo condiviso con gli amici (fino a 4 giocatori). Collabora con altri giocatori, domina la competizione e lascia il segno sull’asfalto!

Unisciti alle leggende delle gare mondiali

Entra nella community delle gare globali in cui il cameratismo alimenta la sete di vittoria. Connettiti con gli amici tramite l’apposita lista, crea lobby private per gare personalizzate e incontra i titani di Asphalt! Crea o entra in un club automobilistico per sbloccare premi esclusivi scalando le classifiche. Prova una nuova modalità multigiocatore cooperativa in cui puoi vestire i panni di un agente della sicurezza che insegue i membri del Comitato o di uno dei fuorilegge che sfugge alla cattura.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.