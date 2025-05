Bratz Ritmo e Stile: annunciata data di uscita

MGA Entertainment e Outright Games annunciano la data di uscita per Bratz Ritmo e Stile. Il titolo dedicato alla moda sarà disponibile dal 12 settembre 2025 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di annuncio, che potete vedere in fondo alla news.

Di seguito la dichiarazione di Stephanie Malham, Amministratore Delegato di Outright Games:

Articoli Consigliati Asphalt Legends Unite: annuncia la collaborazione con la Formula E Dino Crisis: Kamiya vorrebbe lavorare in futuro al remake

È stato un piacere collaborare ancora una volta con i nostri amici di MGA a un nuovissimo gioco di Bratz. Essendo un’iconica IP che è cresciuta insieme ai suoi fan negli ultimi due decenni, siamo entusiasti di presentare la riproduzione fedele dei temi chiave del brand, in particolare l’amicizia, con l’inclusione del multigiocatore locale a 4 giocatori.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Giocando nei panni di Cloe, Yasmin, Sasha e Jade, i fan potranno vestire i panni del gruppo di Bratz che scenderà in passerella per sfoggiare nuovi look e mosse mozzafiato. Sfoggiate le vostre abilità con gli amici nella modalità festa, che offre tre formati di rhythm game unici per un massimo di 4 giocatori in modalità multigiocatore locale, e partecipate a una competizione di moda globale nella modalità storia per giocatore singolo, che permette ai giocatori di esplorare sei città, tra cui Londra, Tokyo e Stilesville, la città natale delle Bratz, alla scoperta delle tendenze moda più in voga tra gli abitanti del posto e raccogliendo monete per acquistare nuovi outfit. Con oltre 400 articoli di abbigliamento, scarpe, look di trucco e acconciature, oltre a opzioni aggiuntive per cambiare i colori degli abiti, i giocatori possono divertirsi a mescolare e abbinare per creare l’outfit dei loro sogni.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.