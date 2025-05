The Lonesome Guild: disponibile nuova demo e nuovo trailer gameplay

DON’T NOD ha pubblicato la prima demo di The Lonesome Guild, action-RPG in sviluppo da parte dello studio italiano Tiny Bull. La demo su Steam, insieme ad un nuovo trailer di gioco, è stata presentata alla conferenza AG French Direct. La demo farà anche parte dell’imminente Steam Next Fest di giugno.

Questo nuovo trailer offre un primo sguardo al mix di combattimenti in tempo reale, esplorazione e risoluzione di enigmi del gioco. The Lonesome Guild è un ARPG top-down per giocatore singolo sviluppato dallo studio indie italiano Tiny Bull Studios e ambientato in un mondo avvolto dalla solitudine. Nei panni di Ghost, uno spirito che si risveglia e scopre di non avere ricordi, i giocatori creeranno la loro “gilda solitaria” di avventurieri sgangherati, con l’obiettivo di lavorare insieme per liberare dalla solitudine il misterioso mondo di Etere, corrotto da una nebbia strisciante.

Nella demo, i giocatori potranno provare l’inizio del viaggio di Ghost, che recluterà i primi due dei sei amici disponibili: Davinci e Mr. Fox. Ogni amico ha una propria storia, motivazioni e abilità. I giocatori possono passare da un amico all’altro per affrontare i nemici sul cammino, svelare antichi enigmi e affrontare il primo boss del gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di The Lonesome Guild, gioco che poi uscirà nella sua versione completa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S ad autunno 2025 (data precisa ancora non svelata).