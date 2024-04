Star Wars Outlaws: svelati story trailer e data d’uscita

La galassia è ricca di opportunità… per chi è disposto a rischiare in Star Wars Outlaws, che sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox dal 30 agosto grazie a Ubisoft. Ecco il primo story trailer, che ci catapulta nei rocamboleschi avvenimenti del gioco. Scoprite il primissimo gioco open world di Star Wars, ambientato fra gli eventi de L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Esplorate pianeti di ogni tipo in tutta la galassia, alcuni iconici e altri mai visti prima. Rischiate tutto nei panni di Kay Vess, una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, al fianco del suo compagno Nix.

Combattete, rubate e giocate d’astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell’elenco dei più temuti ricercati della galassia. I possessori della Gold o Ultimate Edition (che includerà, oltre al gioco base, il Season Pass) potranno giocare al titolo con tre giorni di anticipo. Con il bonus per il preordine i giocatori riceveranno il pacchetto bonus Pilota di Kessel, che include un pacchetto estetico per lo speeder e un contenuto estetico per l’astronave Trailblazer.

