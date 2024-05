Albion Online Recensione: nuove missioni nel vecchio continente

La locuzione MMO può evocare un’ampia gamma di memorie per coloro che hanno superato la soglia dei trent’anni. Non si tratta di un fenomeno casuale: l’acronimo, che sta per “Massive Multiplayer Online”, rappresenta un vasto assortimento di titoli videoludici che, nella maggior parte dei casi, richiedevano soltanto un browser web per essere eseguiti, oltre a una registrazione e un indirizzo email. Non si trattava dell’inizio dell’era videoludica, bensì dell’avvento di Internet per le masse, con velocità variabili e l’avvio dell’era del multiplayer online, certamente il più accessibile su scala mondiale. Alcuni di questi giochi persistono ancora oggi, mentre altri sono scomparsi, forse inghiottiti dall’espansione del mercato mobile, che attualmente domina come principale piattaforma nel panorama videoludico globale. Altri titoli sono ancora in fase di sviluppo. Tra questi, emerge Albion Online, un nome che può innescare un cosiddetto “effetto Mandela”: molti infatti, ascoltando questo nome, potrebbero pensare a uno dei pionieri del genere MMORPG. Tuttavia, il gioco realizzato da Sandbox Interactive è relativamente recente, lanciato nel 2017. La sua promozione tramite YouTube e altri canali digitali e la notorietà acquisita potrebbero suggerire un’anzianità maggiore, specialmente considerando i suoi oltre cinque milioni di utenti. Vi chiederete quindi il motivo di questa recensione. La risposta è semplice: da poco è stata rilasciata la beta del server europeo e siamo ora pronti a condividere con voi un’analisi dettagliata della nostra esperienza di gioco. Preparate le armi e issate le vele, perché stiamo per fare il nostro ingresso trionfale nella terra di Albion.

Articoli Consigliati La tua chiave per il gaming conveniente: Xbox PC Game Pass per console e PC! Red Dead Saga, vent’anni di epopea western

Albion Online: spade, magie e intrighi

Albion Online ha rapidamente guadagnato notorietà come uno dei principali MMORPG in circolazione. La trama è semplice: i giocatori, naufraghi di un grande veliero, devono raccogliere risorse e intraprendere un viaggio verso il nuovo continente di Albion. Qui, l’obiettivo è chiaro: costruire la propria avventura, creando un personaggio e completando missioni. L’editor di personalizzazione, sebbene non irresistibile, offre alcune opzioni. È possibile scegliere tra una lista limitata di volti, selezionare il colore della pelle e definire il genere del proprio personaggio. Albion Online non ha classi predefinite: gli utenti sono in grado di selezionare liberamente l’arma preferita senza restrizioni. Una volta scelto il nome, si può iniziare l’avventura nel mondo creato da Sandbox Interactive. Fin da subito, il gioco incoraggia i partecipanti a rimanere online, contribuendo all’economia interna oltre che alle eventuali microtransazioni. Le prime ore di gioco possono risultare noiose, ma successivamente Albion Online rivela un gameplay semplice eppure ricco di contenuti, capaci di stuzzicare tutti gli amanti del genere.

In contrasto con numerose altre proposte simili che si concentrano sull’offrire una rappresentazione grafica quanto più fedele alla realtà, Albion Online sceglie di distinguersi attraverso un approccio differente e opta per una rappresentazione tridimensionale in stile “low poly” (caratterizzata da una ridotta quantità di poligoni, come indica il termine stesso), nonché una prospettiva isometrica che richiama quella di Diablo, entrambi fattori che conferiscono al prodotto di Sandbox Interactive un’estetica piacevole alla vista. Questa scelta stilistica si rivela molto scaltra: il gioco riesce infatti a appropriarsi di questo stile e a trasformarlo in un segno distintivo. L’universo ludico di Albion è vivace, colmo di elementi da scoprire. E non solo da osservare: poiché anche dal punto di vista del gameplay, il titolo appaga i giocatori più raffinati, offrendo un ampio spettro di opzioni. Tuttavia, ogni avventura ha un inizio e spesso, seguendo uno schema già noto, gli esordi sono a scoppio decisamente ritardato.

Guerrieri o mercanti?

Le prime missioni in Albion Online ci incaricano di raccogliere risorse e affrontare alcuni avversari. Questo rappresenta il primo esempio di “grinding”, un elemento ricorrente nel gioco. È evidente che queste azioni iniziali, basilari (come ad esempio la raccolta di componenti per il crafting) sono concepite per familiarizzare i giocatori con le dinamiche del gioco. Una tattica già osservata in molti altri titoli, anche di recente produzione, come ad esempio Skull and Bones, tanto per restare in ambito MMO con tematica piratesca. Le dinamiche di Albion Online, però, sono notevolmente più intricate rispetto al mero accumulo di materiali e agli scontri. Il gioco di Sandbox Interactive propone un’esperienza complessiva che richiede un considerevole impegno da parte di chi vuole affrontarla: il mondo di Albion Online è effettivamente pulsante, disseminato di straordinarie possibilità e imponenti rischi. Avrete il coraggio (e l’equipaggiamento adeguato) per affrontare un evento in un dungeon generato casualmente? Riuscirete a bonificare tutte le aree, a perlustrare i cinque biomi offerti dal team di sviluppo e a costruire un rifugio accogliente e confortevole? E in uno scontro PvP, avrete curato con attenzione il vostro equipaggiamento e le vostre competenze o soccomberete ancor prima di iniziare la sfida? Il quantitativo e l’assortimento delle attività che vi attendono potrebbero assorbire molte ore del vostro tempo.

La principale disfida nel gameplay di Albion Online risiede nella ripetitività delle azioni, comunemente nota come “grinding”. Durante le sessioni di gioco, gli aspiranti cavalieri possono trovarsi a eseguire ripetutamente gli stessi compiti, un aspetto particolarmente manifesto durante le fasi iniziali che non può essere trascurato, specialmente da coloro che cercano un’esperienza di gioco immediatamente dinamica e avvincente. Sebbene non sia un difetto intrinseco, tale caratteristica riflette l’intenzione degli sviluppatori di mantenere l’attenzione dei giocatori per periodi prolungati. Di conseguenza, le sessioni di gioco, che potrebbero teoricamente essere brevi, si estendono notevolmente, poiché vi è sempre un’attività da svolgere, nonostante la possibile monotonia delle stesse. Il titolo si distingue, tuttavia, per la ricca offerta di contenuti citata poc’anzi: dal sistema economico gestito autonomamente dai partecipanti attraverso un mercato controllato dalla comunità, che consente la vendita indipendente del bottino, fino all’abbondanza di attività secondarie e principali necessarie per avanzare nel gioco. La libertà di scelta è l’unico limite: spetta ai giocatori decidere come plasmare la propria narrazione, configurare la propria strategia di gioco e vivere l’avventura. Albion Online incoraggia anche la formazione di gilde, permettendo a chiunque ne abbia la volontà di unirsi agli amici per intraprendere avventure multiplayer indimenticabili. In presenza di un gruppo affiatato, anche il grinding, seppur intrinsecamente ripetitivo, può essere affrontato con maggiore serenità e affiatamento.

Nel cuore di Albion

Chiudiamo quindi con l’elemento cruciale della nostra analisi: l’infrastruttura server destinata al mercato europeo. È doveroso apportare una distinzione preliminare: non siamo di fronte a una piattaforma esclusiva per l’Europa, ma piuttosto a un’espansione che comprende anche le regioni del MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Quali vantaggi possono quindi trarre i giocatori da questa estensione? I benefici primari riguardano indubbiamente le prestazioni di rete. L’accesso a un server geograficamente più prossimo minimizza i ritardi di connessione e i disagi correlati, assicurando altresì una significativa diminuzione del ping, elemento fondamentale per le competizioni PvP. In aggiunta, come illustrato dagli sviluppatori, si segnalano ulteriori miglioramenti lato gameplay, quali la sincronizzazione degli eventi con il fuso orario locale e un’esperienza di gioco più equilibrata per i neofiti di Albion Online.

Per accedere al nuovo server è richiesta la creazione di un profilo inedito, che implichi un avvio ex novo. Data la recente fase beta inaugurata il 29 aprile 2024, si delineano eccellenti prospettive non solo per esplorare Albion Online, ma anche per intraprendere un’avventura particolarmente vantaggiosa, evitando squilibri causati da giocatori che hanno iniziato in concomitanza con il lancio o subito dopo. Per quanto concerne la connettività e i parametri ad essa associati, non vi è molto altro da aggiungere. Durante i nostri test, sebbene in fase beta, non abbiamo constatato alcuna problematica tecnica o di rete. Siamo fiduciosi che il team di sviluppo abbia affrontato questa sfida con la dovuta preparazione, riuscendo a realizzare un server affidabile e privo di inconvenienti.

Piattaforme: Mobile, PC

Sviluppatore: Sandbox Interactive

Publisher: Sandbox Interactive

L’opportunità di immergersi nell’universo di Albion Online è oggi particolarmente propizia. Il lancio del nuovo server offre ai novizi la possibilità di partire su un piano di parità. Quando esplorato collettivamente, il gioco raggiunge il suo pieno potenziale, a condizione che i giocatori accettino e superino la natura iterativa e la ripetizione delle attività, caratteristiche ormai intrinseche alla folta schiera dei suoi colleghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.